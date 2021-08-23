Белоруссия получит от МВФ почти миллиард долларов на борьбу с коронавирусом

Белоруссия получит от МВФ почти миллиард долларов, несмотря на требования белорусской оппозиции не выделять средства режиму президента Лукашенко и признать его нелегитимным. Об этом сообщает портал Zerkalo.

По данным издания, республика на безвозмездной основе получит средства в рамках программы по борьбе с последствиями пандемии коронавируса. Каждой стране — члену фонда полагается доля из специального резервного актива в зависимости от квоты в МВФ. Для Белоруссии эта сумма составляет $923 млн. При этом представители оппозиции неоднократно требовали не выделять средства Белоруссии, включив её в число стран с нелегитимными режимами, как это случилось с Венесуэлой, Мьянмой и Афганистаном.

Ранее исполнительный совет МВФ одобрил общее выделение специальных прав заимствования, эквивалентных по сумме $650 млрд, для наращивания глобальной ликвидности. По словам директора-распорядителя фонда Кристалины Георгиевой, это историческое решение, поскольку ранее столь крупные суммы ещё не выделялись.