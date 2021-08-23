Белоруссия получит от МВФ почти миллиард долларов на борьбу с коронавирусом

Белоруссия получит от МВФ почти миллиард долларов, несмотря на требования белорусской оппозиции не выделять средства режиму президента Лукашенко и признать его нелегитимным. Об этом сообщает портал Zerkalo.
По данным издания, республика на безвозмездной основе
Ранее исполнительный совет МВФ одобрил общее выделение специальных прав заимствования, эквивалентных по сумме $650 млрд, для наращивания глобальной ликвидности. По словам директора-распорядителя фонда Кристалины Георгиевой, это историческое решение, поскольку ранее столь крупные суммы ещё не выделялись.