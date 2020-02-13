https://static.news.ru/photo/8fef66ae-4f03-11ea-a04b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Поставки нефти Белоруссии в Иране назвали «чисто коммерческим вопросом» и заявили о готовности к переговорам с Минском по данному вопросу. Белоруссия относится к числу стран, которые в Тегеране считают потенциальными покупателями.

Об этом сказал в интервью агентству «Интерфакс-Запад» посол Ирана в Минске Саид Яри, отметивший, что Минск уже покупал иранскую нефть в 2017 году.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Соединённые Штаты Америки и Белоруссия не заключали контракт на поставку нефти в республику. Об этом рассказал первый заместитель премьер-министра страны Дмитрий Крутой. Белый дом рассматривает возможность поставлять сжиженный природный газ в Литву и далее через прибалтийское государство в Белоруссию. Об этом заявил американский посол в Вильнюсе Роберт Гилкрист.