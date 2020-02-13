Поставки нефти Белоруссии в Иране назвали «чисто коммерческим вопросом» и заявили о готовности к переговорам с Минском по данному вопросу. Белоруссия относится к числу стран, которые в Тегеране считают потенциальными покупателями.
Об этом
Ранее NEWS.ru сообщал, что Соединённые Штаты Америки и Белоруссия не заключали контракт на поставку нефти в республику. Об этом рассказал первый заместитель премьер-министра страны Дмитрий Крутой. Белый дом рассматривает возможность поставлять сжиженный природный газ в Литву и далее через прибалтийское государство в Белоруссию. Об этом заявил американский посол в Вильнюсе Роберт Гилкрист.
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