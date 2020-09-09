Башкирская содовая компания собирается разрабатывать шихан Шахтау

https://static.news.ru/photo/1d9b87c0-f29d-11ea-a423-fa163e074e61_660.jpg Фото: soda.ru

Башкирская содовая компания (БСК) собирается разработать карьер Шахтау ниже уровня грунтовых вод. Это обеспечит БКС сырьём до 2027 года. Совету директоров предложили соответствующее решение. В БСК считают, что подобный вариант является самым рациональным в сложившейся ситуации.

В БСК отметили, что разработку объекта будут вести, учитывая экономическую эффективность освоения, экологическую безопасность и правовую возможность, говорится на официальном сайте БСК.

После протестов у Куштау Башкирская содовая компания (БСК) стала известна на всю страну. Заняться ей правоохранительным органам поручил лично президент РФ Владимир Путин, по сути обвинив руководство в выводе денег за рубеж и в коррупционной приватизации некогда государственной компании.

Федеральные ведомства быстро отреагировали на пожелания президента — Генпрокуратура захотела перевести БСК в госсобственность. Однако о желании оставить компанию под республиканским подчинением заявили власти Башкирии. Теперь за этот ценный актив может развернуться небольшая «война».

Ранее NEWS.ru сообщал, что гора Куштау, на разработку которой претендовала Башкирская содовая компания, получила статус особо охраняемой природной территории — памятника природы. Об этом сообщил член Общественной палаты РФ Ростислав Мурзагулов.

В 2018 году глава Башкирии Радий Хабиров принял решение о разработке Куштау, там было обнаружено 316,5 млн тонн известняка для химической и цементной промышленности, запасов месторождения хватило бы на 150 лет работы содовой компании.