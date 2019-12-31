https://static.news.ru/photo/8a3a53c4-2c83-11ea-951f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ценообразование в теплоснабжении по методу «альтернативной котельной» начнёт действовать с 1 января в Барнауле и Ульяновске.

Система заключается в определении стоимости тепла не по методу «затраты плюс», а в рамках свободного ценообразования, которое ограничено предельной планкой. Цена определяется с учётом расходов на поставки теплоэнергии от альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение, источника теплоэнергии.

Долгосрочный тариф определяется после проведения переговоров между Единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) и администрацией муниципалитета. После нововведений ЕТО наделили более широкими полномочиями, сделав её фактически ответственной за всю цепочку теплоснабжения в рамках своей территории.

Метод позволяет модернизировать систему теплоснабжения города, а также привлечь инвестиции в отрасль, что в итоге помогает городу получить обновлённую систему теплоснабжения, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее заместитель гендиректора по коммерции и развитию корпорации «Т Плюс» Александр Вилесов на отраслевой конференции «Теплоснабжение-2019» сообщил, что тариф на теплоснабжение в РФ ещё может вырасти вдвое несмотря на то, что он уже достиг предельной величины.