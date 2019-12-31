Ценообразование в теплоснабжении по методу «альтернативной котельной» начнёт действовать с 1 января в Барнауле и Ульяновске.
Система заключается в определении стоимости тепла не по методу «затраты плюс», а в рамках свободного ценообразования, которое ограничено предельной планкой. Цена определяется с учётом расходов на поставки теплоэнергии от альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение, источника теплоэнергии.
Долгосрочный тариф определяется после проведения переговоров между Единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) и администрацией муниципалитета. После нововведений ЕТО наделили более широкими полномочиями, сделав её фактически ответственной за всю цепочку теплоснабжения в рамках своей территории.
Метод позволяет модернизировать систему теплоснабжения города, а также привлечь инвестиции в отрасль, что в итоге помогает городу получить обновлённую систему теплоснабжения,
Как писал NEWS.ru, ранее заместитель гендиректора по коммерции и развитию корпорации «Т Плюс» Александр Вилесов на отраслевой конференции «Теплоснабжение-2019» сообщил, что тариф на теплоснабжение в РФ ещё может вырасти вдвое несмотря на то, что он уже достиг предельной величины.
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