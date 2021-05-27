Банкомат «съел» купюры, но не зачислил их на счёт. Что делать?

https://static.news.ru/photo/5ad35826-beed-11eb-9c3b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Неприятная ситуация: банкомат принял купюры, но на карту их не зачислил. Иногда в таких случаях на экране появляется информация о техническом сбое или надпись «купюры на удержании», а порой деньги зачисляются без проблем, однако на счёт не приходят. Всё это — обратная сторона технического прогресса, столкнуться с которой может каждый, поэтому лучше быть наготове и знать, как действовать в таком случае.

Мнение эксперта

Глава аналитического центра по исследованиям и консалтингу в области информационной безопасности Zecurion Владимир Ульянов рассказал, как избежать подобных инцидентов и когда ждать зачисления средств на счёт.

По его словам, для совершения операций стоит выбирать банкоматы кредитной организации, клиентом которой вы являетесь. Наиболее безопасными являются расположенные при банках купюроприёмники.

Если неприятная ситуация всё-таки произошла, и деньги уже «съедены», стоит найти на банкомате контактные данные компании, которая его устанавливала или номер технической поддержки. Следует позвонить по одному из номеров и сообщить о проблеме.

Если решить вопрос на месте не удастся, вам предложат написать заявление. После его отправки организация обязана начать по нему работу. Ульянов призывает не волноваться при удержании купюр, поскольку лишние деньги в любом случае будут обнаружены во время бухгалтерского учёта, а их хозяин найден.

Кроме того, по словам эксперта, можно обратиться непосредственно в свою кредитную организацию. Банк будет обязан взять такую ситуацию на контроль, рассмотрение обращения может занять от нескольких дней до месяца. Если пополнить карты оказалось неудачным в аппарате, который расположен при отделении банка, то вопрос может быть решён в сжатые сроки.

В заключении глава аналитического центра предостерёг клиентов от использования поддельных банкоматов и призвал пользоваться только проверенными аппаратами, а при возникновении трудностей не расстраиваться и направить все силы на правомерное решение вопроса.