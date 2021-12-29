Банкиры предрекли повышение ставок по кредитам для непривитых россиян
Анжела Абраменко
Анжела Абраменко
05:31, 29 декабря 2021
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Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков предупредил о подорожании ипотеки и кредитов для непривитых россиян из-за повышения страхового тарифа. Банки могут повышать или снижать ставку для клиентов в зависимости от их согласия застраховать жизнь и здоровье на период обслуживания кредитных организаций, пишут «Известия».
Вполне возможно, что даже те 2–3% смертельных исходов, которые, к сожалению, происходят у тех, кто переносит эту болезнь, для страховых компаний весьма существенны. Поэтому вполне вероятно, что дополнительный элемент андеррайтинга в виде справки о вакцинации вполне может быть ими введён, — допустил Войлуков.
С банкиром согласен управляющий партнёр юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев. По его словам, в нынешней эпидемиологической обстановке принятие закона, который обязывает страховые компании требовать от клиента справку о вакцинации в процессе их проверки, теоретически возможно.
Но распространяться оно будет только на новых клиентов страховых компаний и на старых, которые захотят оформить новые страховые продукты.
Ранее сообщалось, что с 1 апреля 2020 года по 1 июля 2021 года число россиян с кредитами выросло на 2,4%, до 43 млн человек. Также отмечен рост просрочек по банковским ссудам и задолженностей по ипотеке.