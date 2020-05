Банки выдали беспроцентные кредиты на зарплату на 27 млрд рублей

Украинские железные дороги ввели запрет на приём на территории страны вагонов, на которых стоят колёсные пары производства двух китайских компаний. Об этом сообщается в телеграмме главы управления вагонного хозяйства центральной дирекции инфраструктуры РЖД Михаила Сапетова.

Администрация железных дорог Украины телеграммой от 6 мая 2020 года проинформировала о запрете приёма на инфраструктуру железных дорог Украины вагонов, укомплектованных цельнокатными колёсами производства Maanshan Iron and Steel Co., Ltd...