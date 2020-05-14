Банки выдали беспроцентные кредиты на зарплату на 27 млрд рублей

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Банки выдали предпринимателям более 27 млрд рублей по договорам беспроцентных кредитов на выплату зарплаты своим сотрудникам. Это на 6 млрд рублей больше, чем неделю назад.

По 31 банку, подписавшему соглашение с Минэкономразвития, на 12 мая выдано 27 млрд рублей по 10 809 договорам на беспроцентные кредиты на поддержку занятости, — говорится в сообщении Минэкономразвития.

По данным ведомства, в настоящее время поступили ещё 52 заявки на общую сумму выдачи кредитов в 32 млрд рублей. Число банков, подписавших с министерством соглашение по выдаче этих кредитов, за две недели выросло с 31 до 40.

Изначально программа субсидированных кредитов под 0% на шесть месяцев действовала для малых предприятий из числа пострадавших в период пандемии отраслей экономики. 24 апреля её расширили на средние и крупные предприятия.

Как писал NEWS.ru, в Татарстане одобрили 131 заявку на предоставление льготных кредитов предпринимателям, пострадавшим от пандемии коронавируса, на общую сумму 8 млрд рублей. Об этом сообщил министр экономики региона Мидхат Шагиахметов. По его словам, также одобрено 1200 заявок по программам реструктуризации кредитов на общую сумму более 22,5 млрд рублей. Он также сообщил, что почти 400 организациям по программе беспроцентных кредитов на выплату зарплат выдано более 800 млн рублей. Заявки на 700 млн рублей подали по этой же программе предприятия крупного бизнеса.