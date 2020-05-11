Предпринимателям в Татарстане одобрили льготные кредиты на 8 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/985a2556-937b-11ea-919b-fa163e074e61_660.jpg Мидхат Шагиахметов Фото: mert.tatarstan.ru

В Татарстане одобрили 131 заявку на предоставление льготных кредитов предпринимателям, пострадавшим от пандемии коронавируса, на общую сумму 8 млрд рублей.

Об этом сообщил министр экономики региона Мидхат Шагиахметов. По его словам, также одобрено 1200 заявок по программам реструктуризации кредитов на общую сумму более 22,5 млрд рублей.

По мерам льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства одобрена 131 заявка на сумму 8 млрд рублей, — заявил министр.

Он также сообщил, что почти 400 организациям по программе беспроцентных кредитов на выплату зарплат выдано более 800 млн рублей. Заявки на 700 млн рублей подали по этой же программе предприятия крупного бизнеса, передаёт ТАСС.

Предприятиям и бизнесу необходимо активизировать свою деятельность в сложившихся экономических условиях, — заявил Шагиахметов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что число заявок от граждан на реструктуризацию кредитов на фоне пандемии коронавируса достигло 1,4 миллиона, что почти на 400 тысяч больше, чем по состоянию на 22 апреля. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.