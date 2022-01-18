Банки сообщили о рекордном числе кредитных карт, выданных россиянам

В декабре 2021 года банки выдали рекордное за всю историю наблюдений число кредитных карт — более 2 млн штук. Эксперты и участники рынка признают сезонный фактор и говорят об уверенности банков в скоринге и платёжеспособности клиентов. В то же время просрочка в сегменте растёт быстрее, чем в других областях потребкредитования, пишет «Коммерсант».
Рекордным в декабре
Между тем президент СРО «Национальная Ассоциация профессиональных коллекторских агентств» Эльман Мехтиев отмечает, что увеличение числа просроченных долгов по кредитным картам за 2021 год составило 25%, показав наибольший рост из всех кредитных секторов. Управляющий директор компании «Первое коллекторское бюро» Павел Михмель подчёркивает, что россияне стали воспринимать кредитные карты как способ занять до зарплаты, и сложная экономическая ситуация и стагнация доходов будут лишь усугублять ситуацию с просрочкой.
Ранее банк России сообщил, что треть россиян, у которых есть кредиты, тратят на их погашение 80% своих доходов. Чтобы решить эту проблему, Центробанк планирует установить лимиты на ссуды, погашение которых будет съедать более 80% доходов заёмщика, начиная с 2 июля 2022 года. Эксперты считают подобные ограничения необходимыми и давно назревшими и в дополнение к ним предлагают ограничить агрессивную рекламу доступных кредитов.