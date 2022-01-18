Банки сообщили о рекордном числе кредитных карт, выданных россиянам

В декабре 2021 года банки выдали рекордное за всю историю наблюдений число кредитных карт — более 2 млн штук. Эксперты и участники рынка признают сезонный фактор и говорят об уверенности банков в скоринге и платёжеспособности клиентов. В то же время просрочка в сегменте растёт быстрее, чем в других областях потребкредитования, пишет «Коммерсант».

Рекордным в декабре стал и средний лимит по кредитной карте — 87 тысяч рублей против 66,1 тысячи рублей в декабре 2020 года. Как отмечает гендиректор «Объединённого кредитного бюро» Артур Александрович, декабрьские рекорды во многом обусловлены влиянием предновогоднего сезона повышенного спроса. Кроме того, участники рынка подчеркивают, что карты активно используются заёмщиками, которые устали от экономии и перестали откладывать покупки, путешествия и другие задачи.

Между тем президент СРО «Национальная Ассоциация профессиональных коллекторских агентств» Эльман Мехтиев отмечает, что увеличение числа просроченных долгов по кредитным картам за 2021 год составило 25%, показав наибольший рост из всех кредитных секторов. Управляющий директор компании «Первое коллекторское бюро» Павел Михмель подчёркивает, что россияне стали воспринимать кредитные карты как способ занять до зарплаты, и сложная экономическая ситуация и стагнация доходов будут лишь усугублять ситуацию с просрочкой.

Ранее банк России сообщил, что треть россиян, у которых есть кредиты, тратят на их погашение 80% своих доходов. Чтобы решить эту проблему, Центробанк планирует установить лимиты на ссуды, погашение которых будет съедать более 80% доходов заёмщика, начиная с 2 июля 2022 года. Эксперты считают подобные ограничения необходимыми и давно назревшими и в дополнение к ним предлагают ограничить агрессивную рекламу доступных кредитов.