Банки России в апреле раздали кредиты на рекордную сумму

https://static.news.ru/photo/fdbacf52-af56-11eb-846b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Общий объём выданных российскими банками кредитов в апреле достиг 1,3 трлн рублей, что стало историческим максимумом, побив все рекорды, сообщает консалтинговая компания Frank RG.

Кредиты наличными — 47,3%, ипотечные — 43,3%. Автокредиты и кредиты в розничной торговле — 7,5% и 1,9% соответственно.

Автокредитование второй месяц подряд достигает исторического максимума — 97,4 млрд рублей (прирост к апрелю 2020 года достиг 566%), и кредиты наличными — 613,8 млрд руб. На ипотеку в апреле банки выдали 561,9 млрд рублей.

Валовый объём выданных за четыре месяца кредитов увеличился на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 4,2 трлн руб.

Ранее сообщалось, что Сбербанк поднимает ставку по ипотечным кредитам на покупку жилья в новостройке и на вторичном рынке на 0,4%. Теперь минимальная базовая ставка по ипотеке на покупку квартиры в новостройке станет 8%, на вторичном рынке — 8,1%. Новые ставки будут действовать с 7 мая 2021 года.

Также с 7 мая банк повысит процентную ставку по акционному вкладу «Дополнительный процент», действие которого продлено до 30 июня 2021 года.