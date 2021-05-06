Сбербанк c 7 мая повысит ставки по ипотеке

https://static.news.ru/photo/424181ca-aea3-11eb-b5fb-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сбербанк поднимает ставку по ипотечным кредитам на покупку жилья в новостройке и на вторичном рынке на 0,4%. Теперь минимальная базовая ставка по ипотеке на покупку квартиры в новостройке станет 8%, на вторичном рынке — 8,1%, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает , что новые ставки станут действовать с 7 мая 2021 года.

Обращаем внимание, что для клиентов, уже получивших одобрение по заявке на оформление ипотеки по ранее действующей ставке, ставка остаётся прежней и фиксируется на весь срок одобрения — 90 дней после положительного решения банка, — пояснили в кредитной организации.

Также с 7 мая банк повысит процентную ставку по акционному вкладу «Дополнительный процент», действие которого продлено до 30 июня 2021 года.

Ранее стало известно, что банки могут сократить одобрение ипотеки на 10% из-за повышения ключевой ставки и возможного увеличения ипотечных ставок. Также в ближайшее время будут ужесточены требования к заёмщикам. Центробанк второй раз подряд повысил ключевую ставку, с 26 апреля она составляет 5%, повышение составило 0,5 п. п.