Банки предупредили россиян о грядущих проблемах с ипотекой

Банки могут сократить одобрение ипотеки на 10% из-за повышения ключевой ставки и возможного увеличения ипотечных ставок. Также в ближайшее время будут ужесточены требования к заёмщикам, пишут «Известия».
Центробанк на минувшей неделе второй раз подряд повысил ключевую ставку, с 26 апреля она составляет 5%, повышение составило 5 п.п. Скорее всего, это
С наибольшей вероятностью будет увеличен размер первоначального взноса. Это обусловлено ростом долговых обязательств россиян. Но при всём этом снижение доли одобренной ипотеки может снизить спрос на новостройки, а это, в свою очередь, приведёт к росту предложений и стабилизации цен.
Программа льготного ипотечного кредитования на квартиры в новостройках действует с весны прошлого года. Её действие должно закончиться в июле этого года, но при этом продлить программу могут в 24 регионах. Это Башкортостан, Удмуртия, Дагестан, Чечня, Алтай и другие.
К тому же, с 17 марта налоговые органы получили доступ к банковской тайне. И работникам с серой зарплатой будет трудно подтвердить свои доходы.
Как сообщалось ранее, закон, уточняющий цели ипотечного кредита по госпрограмме софинансирования ипотеки для многодетных семей в размере 450 тысяч рублей, подписал президент РФ Владимир Путин. Теперь средства можно использовать для постройки жилья или покупки недостроенного дома.