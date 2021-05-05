Банки предупредили россиян о грядущих проблемах с ипотекой

https://static.news.ru/photo/a208b2d0-ae09-11eb-b685-96000091f725_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Банки могут сократить одобрение ипотеки на 10% из-за повышения ключевой ставки и возможного увеличения ипотечных ставок. Также в ближайшее время будут ужесточены требования к заёмщикам, пишут «Известия».

Центробанк на минувшей неделе второй раз подряд повысил ключевую ставку, с 26 апреля она составляет 5%, повышение составило 5 п.п. Скорее всего, это отразится на уровне базовых ставок по ипотеке, которые в июле могут вырасти до 8-8,5%. В совокупности с ростом цен на жильё эти факторы могут привести к снижению одобряемости кредитов.

С наибольшей вероятностью будет увеличен размер первоначального взноса. Это обусловлено ростом долговых обязательств россиян. Но при всём этом снижение доли одобренной ипотеки может снизить спрос на новостройки, а это, в свою очередь, приведёт к росту предложений и стабилизации цен.

Программа льготного ипотечного кредитования на квартиры в новостройках действует с весны прошлого года. Её действие должно закончиться в июле этого года, но при этом продлить программу могут в 24 регионах. Это Башкортостан, Удмуртия, Дагестан, Чечня, Алтай и другие.

К тому же, с 17 марта налоговые органы получили доступ к банковской тайне. И работникам с серой зарплатой будет трудно подтвердить свои доходы.

Как сообщалось ранее, закон, уточняющий цели ипотечного кредита по госпрограмме софинансирования ипотеки для многодетных семей в размере 450 тысяч рублей, подписал президент РФ Владимир Путин. Теперь средства можно использовать для постройки жилья или покупки недостроенного дома.