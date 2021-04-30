Путин подписал закон о расширении ипотечных льгот для многодетных

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Закон, уточняющий цели ипотечного кредита по госпрограмме софинансирования ипотеки для многодетных семей в размере 450 тысяч рублей, подписал президент РФ Владимир Путин. Теперь средства можно использовать для постройки жилья или покупки недостроенного дома. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Программа поддержки многодетных семей действует в России с сентября 2019 года. В рамках этой программы многодетные семьи могут получить выплату в размере 450 тысяч рублей для погашения ипотеки. При этом программа распространяется на семьи, где с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 рождаются третий и последующие дети.

Новый документ позволяет многодетным родителям использовать поступившие материальные средства не только на покупку или постройку индивидуального жилья. но и на покупку строящегося объекта по договору об участии в долевом строительстве, для ремонта или как паевый взнос члена ЖСК.

Также государственную поддержку можно будет по кредитам, чей целью стала покупка жилого помещения с ремонтом или неотделимыми улучшениями.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Путин подписал закон о запрете для государственных служащих иметь второе гражданство или вид на жительство за рубежом.