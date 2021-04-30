Путин запретил чиновникам иметь второе гражданство

https://static.news.ru/photo/870954ee-a5c6-11eb-8685-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Закон о запрете для государственных служащих иметь второе гражданство или вид на жительство за рубежом подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В новом законе запрещается занимать государственные и муниципальные должности персоналиям, имеющим второе гражданство или вид на жительство «на территории иностранного государства». Кроме того, документ обязует госслужащих сообщать о прекращении гражданства РФ и получении документов, подтверждающих право на проживание за границей.

Запрет распространяется на сотрудников государственной охраны, таможенников, военнослужащих, росгвардейцев, сотрудников МЧС, СВР, ФСИН, депутатов, глав российских регионов, работников МВД и СК, членов общественных наблюдательных комиссий (ОНК), а также на главу ЦБ и финансового омбудсмена.

О получении иностранного гражданства или вида на жительству супругов отныне обязаны также сообщать руководству дипломатические работники. Также послом в иностранном государстве не может быть назначен человек с двойным гражданством или ВНЖ.

Госслужащие, которые за полгода после вступления в силу требований об отсутствии иностранного гражданства не предоставят этому подтверждение, будут уволены, говорится в документе.

Ранее в Госдуме заявили о резком увеличении числа жителей Донецкой и Луганской народных республик с российским гражданством. Как сообщил заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, количество получивших до конца 2021 года паспорта РФ может увеличиться до 1 млн человек.