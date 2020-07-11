Банки РФ в кризис подняли лимиты по кредитным картам для пенсионеров

https://static.news.ru/photo/93d0a102-c366-11ea-82d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лимиты по кредитным картам увеличились у пенсионеров старше 60 лет во время пандемии коронавируса. Об этом заявили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Средний лимит кредитных карт в мае для держателей в возрасте 60-65 лет превысил 67 тысяч рублей, что является максимумом за 2020 год. Этот показатель больше февральского на 11,2 %. Заёмщики старше 65 лет могли использовать в этот же период кредитный лимит в размере 64,86 тысячи рублей.

При этом наиболее экономически активные россияне ощутили уменьшение кредитного лимита на картах. Сильнее всего пострадали возрастные категории от 30 до 39 лет и от 40 до 49 лет. За три кризисных месяца у них снизился лимит по картам на 8,3% и 6,7% соответственно.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков заявил, что в кризис 2014-2015 годов такого распределения лимитов по возрастным кредитам не наблюдалось. По его словам, повышение лояльности банков к пенсионерам — в апреле и мае доля выданных кредиток для лиц старше 60 лет выросла — связано с ориентацией банков на качество портфеля. Во время прошлого кризиса они не обращали внимание на такой показатель. Всего на пожилых заёмщиков приходится более 10% новых держателей кредитов.

Пенсионеры выглядят для банков более надёжными. По мнению старшего аналитика банковских рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Надежды Караваевой, они «менее импульсивны в вопросе покупок», чем молодежь, а также более исполнительны в плане исполнения своих платёжных обязательств.

Коронавирус нанес наибольший ущерб малому бизнесу и сектору услуг, где преимущественно занята молодежь. Это привело к увольнениям и резкому росту безработицы именно среди молодого населения. В то же время пенсионеры и население старшего возраста, которые получают пенсию или преимущественно трудоустроены в бюджетном секторе и на крупных предприятиях, гораздо меньше подвержены риску потери дохода в текущей ситуации, — рассказал РБК старший аналитик агентства Moody’s Семен Исаков.

По его словам, банки стараются минимизировать риски, но поддерживать объёмы бизнеса на прежнем уровне.

Качество кредитного портфеля, сформированного пенсионерами, лучше среднего уровня. Из-за этого для банка нет рисков по данной категории заёмщиков, заявили в ВТБ.

Представители «Русского стандарта» подчеркнули, что с марта по июнь этого года наибольшие лимиты по кредитным картам были выданы клиентам в возрасте от 51 года до 60 лет. Аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский заявил, что люди со стабильной пенсией при прочих благоприятных параметрах считаются надёжными заёмщиками.

В Сбербанке отказались от комментариев, журналистам РБК также не ответили банки из топ-15 по портфелю кредитных карт.

NEWS.ru писал, что Центробанк в начале июля зафиксировал рекордный объём наличных денег в стране — 11,6 трлн рублей.