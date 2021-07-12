НПФ потеряли деньги из-за мёртвых клиентов банков

В России размер ежегодных выплат негосударственных пенсионных фондов (НПФ) умершим клиентам составляет около 70 млн рублей. Это происходит из-за кредитных организаций, которые не собираются раскрывать банковскую тайну. Об этом пишет «Коммерсант».

Ранее размер переплат НПФ составлял в районе 900 млн рублей ежегодно. Однако эту ситуацию удалось решить благодаря включению фондов с июля 2019 года в список организаций, которые могут узнавать данные о смерти граждан из ЗАГСов. Например, НПФ в режиме реального времени получают информацию о смерти пенсионеров.

Однако остаётся проблема с переплатами по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО). Несмотря на то что сумма в 70 млн рублей крайне мала для фондов, компенсировать убытки им приходится из собственных средств.

Повышение эффективности информационного взаимодействия по таким вопросам с банками существенно сократило бы путь поиска и возврата незаконно полученных средств, — сообщил заместитель гендиректора НПФ «Благосостояние» Иван Волков.

Однако кредитные организации считают, что требования НПФ нарушают законодательство. При этом издержки, которые могут быть потрачены на изменение ситуации с банковским сообществом, будут выше полученной выгоды. Кроме того, любая справка о банковском счёте россиян не может передаваться никому иному, кроме как владельцу счёта, нотариусу по счёту умершего, а также следственным органам в рамках расследуемых дел или в судебном порядке для остальных случаев.

Ранее стало известно, что россиян предупредили об уловках продавцов при оплате картой. Если магазинам становится невыгодно принимать к оплате пластиковые карты, то они могут установить определённую наценку за оплату картой или сообщить о нерабочем терминале.