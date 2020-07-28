Банкам запретят вписывать дополнительные условия в договоры мелким шрифтом

https://static.news.ru/photo/5a541676-d0e4-11ea-a45e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России банки хотят лишить возможности прописывать мелким шрифтом дополнительные условия в договорах, которые приводят к снижению доходов по вкладу. Соответствующие поправки в закон о банковской деятельности в Госдуму внесла группа депутатов.

Сейчас банки включают в текст договора пакет всевозможных дополнительных услуг. Это и страхование жизни, и многое другое. В итоге вместо объявленных изначально процентов вкладчик получает меньше. Предлагаемый нами законопроект обяжет прописывать все эти условия не мелким шрифтом, а, что называется, на виду, — сообщил ТАСС один из авторов инициативы, депутат от фракции «Единая Россия», первый заместитель главы комитета Госдумы по финансовому рынку Игорь Дивинский.

По его словам, такой законопроект уже вносился и в отношении кредитов. Это позволило гражданам быть уверенными в том, что им не «накрутят» дополнительные условия и соглашения, из-за которых они будут, например, платить вместо 9% годовых 15%.

Дивинский добавил, что поправки в закон о банковской деятельности будут рассмотрены в осеннюю сессию.

Ранее банкам решили запретить навязывать дополнительно к кредиту ряд ненужных сервисов. Это юридические консультации, медицинская страховка, различные комиссии. Центробанк предложил включать их сразу в стоимость кредита, для чего подготовил инициативу о внесении поправок в закон о потребительском кредите. Если же банк при заключении договора отказывается давать кредит из-за того, что клиент отказался от страховки и других услуг, его будут штрафовать в двукратном размере, писал NEWS.ru.