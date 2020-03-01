https://static.news.ru/photo/45e73aba-5c36-11ea-943a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Банкам хотят запретить навязывать дополнительно к кредиту ряд ненужных сервисов. Это - юридические консультации, медицинская страховка, различные комиссии.

Центробанк предлагает включать их сразу в стоимость кредита, для чего готовит инициативу о внесении поправок в закон о потребительском кредите. Если же банк при заключении договора отказывается давать кредит из-за того, что клиент отказался от страховки и других услуг, его будут штрафовать в двукратном размере, пишут «Известия».

Человек должен знать, за что и сколько он платит, покупая дополнительный сервис вместе с кредитом. Новые требования будут иметь для банков ряд последствий. Например, они могут повысить процентные ставки, чтобы компенсировать потерю дополнительных доходов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что количество выданных кредитных карт и их суммарный лимит рухнули более чем на 20% в январе 2020 года. Было оформлено всего 540,2 тыс. штук, что на на 21,7% меньше в сравнении с тем же периодом 2019 года.