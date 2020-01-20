https://static.news.ru/photo/f1fed4d4-3b20-11ea-8a28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Банкам хотят запретить взимать комиссию при оплате услуг ЖКХ. Законопроект, содержащий такую норму, может поступить в Госдуму в начале весны.

Депутатов поддерживает Банк России. Сейчас комиссия составляет от 0,5% до 2%, независимо от того, каким способом была произведена оплата. Для того, чтобы её запретить, нужно либо внести поправки в Жилищный кодекс, либо изменения в закон о банках, сообщают «Известия».

По этому поводу сейчас проходят последние консультации, дорабатывается текст документа. Депутаты согласны, что банки и так взимают самые разные комиссии по неоправданным поводам. А оплата услуг ЖКХ высока и сама по себе.

От нововведения выиграют малообеспеченные семьи и одинокие старики.

Ранее NEWS.ru сообщал, что по данным Росстата, жилищно-коммунальные услуги в России в декабре 2019 года оказались на 4,3% выше уровня декабря 2018 года. При этом более всего подорожало водоотведение.