Центробанк выявил механизм влияния на биржевые котировки через Telegram

https://static.news.ru/photo/02f41616-81a0-11eb-90c3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России зафиксировал скоординированные действия группы лиц в Telegram-канале, которые призывали купить указанные ими ценные бумаги, чтобы затем продать акции той же компании с выгодой, пользуясь повышенным интересом инвесторов-новичков.

Директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях рассказал РИА Новости, что речь идёт об акциях компании «Россети Юг».

Было принято решение о блокировке торговых счетов ряда физических лиц, которые непосредственно совершали данные операции, являлись организаторами, соорганизаторами и принимали участие в координации действий в Telegram-каналах. После предписания ЦБ было заблокировано более 60 счетов физлиц, — отметил Лях.

Представитель ЦБ указал, что эмитент ценных бумаг не имеет отношения к нелегальной схеме «разгона» стоимости акций.

Это не имеет отношения к эмитенту — это имеет отношение к определённому уровню ликвидности ценной бумаги, — заключил Лях.

Акции компании «Россети Юг» на торгах 10 марта росли как в стоимости, так и в объёме торгов. К 16:00 мск стоимость ценных бумаг выросла на максимальные 6,73%.

Как писал NEWS.ru, время и режим работы Московской Биржи и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) изменились с 1 марта. Торги стали начинаться на три часа раньше — с 07:00 вместо прежних 10:00. Фондовый рынок столицы пополнился за счёт иностранных бумаг — инвесторы получили доступ к 32 акциям и депозитарным распискам международных компаний, в том числе Sony и Toyota.