Режим работы Мосбиржи и СПбМТСБ изменился с 1 марта

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Время и режим работы Московской биржи и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) изменились с 1 марта. С сегодняшнего дня торги будут начинаться на три часа раньше — с 7:00 вместо прежних 10:00.

Фондовый рынок столицы пополниться за счёт иностранных бумаг — инвесторы получат доступ к 32 акциям и депозитарным распискам международных компаний, в том числе Sony и Toyota. На петербургской площадке будет задействована дополнительная утренняя сессия торгов активами иностранных юрлиц.

Изменения режима работы затронет и вечернюю торговую сессию. Так, в список доступных инструментов будут добавлены паи открытых, закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов (ПИФ). Операции с этими инструментами будут доступны в рублях, долларах и евро. Брокеры и кредитные организации в ходе вечерней торговой сессии смогут заключать сделки по репо, РПС и РПС с ЦК. Исключение составят облигации. Напомним, ранее не допускалось заключение сделок с бумагами, не допущенными к торгам на вечерней сессии.

Как сообщал NEWS.ru, глава управления «Велес менеджмент» Денис Горев предупредил, что при покупке отдельных акций трудно составить диверсифицированный портфель. В результате можно получить набор бумаг, имеющий большую волатильность.