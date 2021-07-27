Банк России ужесточит условия выдачи ипотеки

Банк России со следующего месяца ужесточит регулирования ипотеки с первоначальным взносом 15-20%. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Отмечается, что c августа до 50-100 процентных пункта повысятся надбавки к коэффициентам риска по выдаваемой ипотеке. Условия предоставления ипотечного кредита будут зависеть от долговой нагрузки заёмщика.

Эксперты объяснили необходимость более жёсткого регулирования ростом доли ссуд с небольшим первым взносом. На первичном рынке недвижимости этот показатель поднялся с 24% во втором квартале прошлого года до 45% в начале 2021-го. На вторичке эти цифры увеличились на 3% (с 30 до 33%).

В Центробанке отметили, что повышение надбавок призвано снизить стимулы финансовых организаций наращивать кредитование с помощью выдачи ипотеки с низким первым взносом. Помимо этого, данная мера обеспечит банкам устойчивую реакцию к потенциальным стрессовым сценариям.

В ЦБ также подчеркнули, что в условиях ипотечного бума и резкого увеличения цен на недвижимость значимость первоначального взноса существенно возросла, в дальнейшем она будет являться гарантом стабильности российской банковской системы.

По словам младшего директора отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА» Екатерины Щурихиной, мера ЦБ вряд ли приведёт к уменьшению спроса на недвижимость в стране.

Наиболее вероятным вариантом дальнейшего развития ситуации эксперт сочла введение надбавки порядка 0,2-0,5 процентных пункта. При этом, данная мера будет относиться только к тем заёмщикам, которые вносят менее 20% в качестве первоначального взноса.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил о снижении притока частных инвестиций в российскую экономику из-за повышения Центробанком ключевой ставки. По его словам, данная мера приведёт к снижению спроса и повышению издержек, что, в свою очередь, вызовет увеличение темпов инфляции в стране.