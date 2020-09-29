Банк России повысил курс доллара на 30 сентября до 79,68 рубля

https://static.news.ru/photo/1ec66b5c-024b-11eb-b68f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центробанк установил на 30 сентября курс доллара на уровне 79,68 рубля. Это на 1 рубль 1,32 копейки больше, чем предыдущий показатель.

Курс евро составляет 93,0237 рубля, что на 1 рубль 54,47 копейки выше показателей ранее.

Как писал NEWS.ru, показатель курса евро впервые с января 2016 года поднялся выше 93 рублей. Европейская валюта стоила 93,04 рубля к 10:14 мск в ходе торгов на Московской Бирже. На открытии торгов её курс составлял 92,51 руб.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность, что рано или поздно рубль восстановит свои позиции. Представитель Кремля отметил, что волатильность российской валюты является двусторонней: бывают периоды, когда рубль теряет свою силу, а затем наступают периоды, когда он эту силу восстанавливает.

Ранее экономист Вячеслав Зайченко высказал мнение, что повышение курса евро никак не отразится на жизни россиян, поскольку экономика РФ зависит от цен на энергоносители. Эксперт отметил, что повышение курса европейской валюты является постоянным явлением. Он подчеркнул, что нельзя точно спрогнозировать, когда рубль вновь укрепится.