Песков выразил уверенность, что рубль восстановит свои позиции

https://static.news.ru/photo/7888aed8-017f-11eb-9968-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что несмотря на нынешнюю волатильность курса рубля, российская валюта рано или поздно восстановит свои позиции.

Совсем недавнее и давнее прошлое нам показывают, что эта волатильность двусторонняя, и за периодами, когда рубль теряет свою силу, наступают периоды, когда он эту силу восстанавливает. Другое дело — в какие сроки это произойдёт, — цитирует ТАСС Пескова.

Как писал NEWS.ru, рост курса доллара до 79 рублей в ходе торгов укладывается в рамки суточных валютных колебаний, заявил преподаватель РАНХиГС, экономист Владислав Гинько. Он пояснил, что колебания курса могут быть связаны с предстоящими в ноябре президентскими выборами в США. Гинько при этом не исключил, что эти колебания могут составить до 10% в ту или иную сторону. Главное, по его словам, не заниматься сейчас «частым изменением своего портфеля валют».

На открытии торгов Московской Биржи 28 сентября курс доллара поднялся до 79 рублей впервые с 2 апреля. Курс евро вырос выше 91 рубля, обновив максимум с января 2016 года.