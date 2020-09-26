https://static.news.ru/photo/9fc9af72-015e-11eb-8084-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На открытии торгов Московской Биржи 28 сентября курс доллара поднялся до 79 рублей впервые с 2 апреля. Курс евро вырос выше 91 рубля, обновив максимум с января 2016 года,

По данным торгов на 10:17 мск, курс доллара составил 78,73 рубля, курс евро — 91,53 рубля.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,83% — до $42,06 за баррель. Нефть сорта WTI подешевела на 0,86%, до $40,16 за баррель.

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов: индекс МосБиржи вырос на 0,44%, до 2909,62 пункта, индекс РТС — на 0,62%, до 1171,87 пункта.

Как писал NEWS.ru, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко считает, что в данное время фундаментальных причин для значительного ослабления рубля нет. По его словам, до конца 2020 года курс доллара может подняться до 80–85 рублей, а к концу сентября аналитик ожидает стоимость пары рубль/доллар в диапазоне 75–77 рублей. Между тем руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган полагает, что нельзя исключить повторения антирекордов 2016 года в обозримом будущем. Доллар и евро могут прибавить по 11% и 4% от нынешних уровней, если Соединённые Штаты примут новый пакет ограничительных мер, которые могут затронуть российские банки.