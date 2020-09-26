Экономист объяснил рост доллара

https://static.news.ru/photo/933406be-0176-11eb-bd47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Рост курса доллара до 79 рублей в ходе торгов укладывается в рамки суточных валютных колебаний, заявил преподаватель РАНХиГС, экономист Владислав Гинько.

Если посмотреть в процентном отношении, то получается, что прирост за сутки — где-то 1,5–2%. Это укладывается в рамки любых валютных колебаний, — пояснил RT Гинько.

Экономист пояснил, что колебания курса могут быть связаны с предстоящими в ноябре президентскими выборами в США. Гинько при этом не исключил, что эти колебания могут составить до 10% в ту или иную сторону. Главное, по его словам, не заниматься сейчас «частым изменением своего портфеля валют».

Как писал NEWS.ru, инструментов для поддержки курса рубля, как и заинтересованности властей РФ в каком-либо его укреплении на фоне дефицита бюджета, нет. Ежедневные продажи Банком России запасов валюты в размере порядка 2,5 млрд рублей не способны оказать хоть какую-то поддержку рублю. Факторов же, которые играют против российской валюты, огромное количество. Помимо укрепляющегося доллара на международном рынке снижаются цены на нефть.