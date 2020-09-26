Нефть, доллар и золото: рубль будет падать без поддержки

Рубль продолжает своё ослабление против основных мировых валют. При этом практически не осталось факторов, способных оказать ему серьёзную поддержку. Это стало заметно ещё в конце прошлой недели, когда, несмотря на покупку валюты крупными компаниями для проведения налоговых выплат, рубль резко ослабел и к доллару, и к евро. Как будут развиваться события на этой неделе — в прогнозе NEWS.ru.

Инструментов для поддержки курса рубля, как и заинтересованности наших властей в каком-либо его укреплении на фоне дефицита бюджета нет. Ежедневные продажи Банком России запасов валюты в размере порядка 2,5 млрд рублей не способны оказать хоть какую-то поддержку рублю.

Факторов, которые играют против российской валюты, огромное количество. Помимо укрепляющегося доллара, на международном рынке снижаются цены на нефть.

Да, в последнюю неделю цены на нефть несколько замедлили своё падение и консолидировались в районе $41,5 за баррель марки Brent. Однако это временная остановка. В ближайшее время вполне возможно продолжение снижения цен на чёрное золото до уровня в $40 за баррель. Пётр Пушкарёв трейдер и шеф-аналитик TeleTrade трейдер и шеф-аналитик TeleTrade

На мировых рынках пропал аппетит к рисковым активам. И в первую очередь это можно отнести к развивающимся рынкам, в числе которых находится и российский. Под «раздачу» попали и бразильский реал, и турецкая лира, и южноафриканский рэнд.

На долговом рынке также наблюдается определённое снижение интереса иностранных инвесторов к российским облигациям, констатирует Пушкарёв. Индекс российского госдолга RGBI опустился до 152 пунктов, и весьма вероятно, что данная тенденция на этой неделе может ускориться. Рынок российских акций также не вызывает особого интереса у зарубежных инвесторов. Вероятнее всего, мы увидим очередную неделю вывода средств с российского фондового рынка за рубеж после вялого притока в середине сентября средств иностранных инвесторов в фонды, инвестирующие в российские акции.

Кроме того, значительное снижение запасов валюты на счетах российских банков, кроме Сбербанка, может также привести к спросу на валюты с их стороны.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Из краткосрочных рисков, которые могут реализоваться в самое ближайшее время, отмечает эксперт, необходимо отметить и растущее количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией в России. Очевидно, что при резко возросшем числе заболевших российские власти могут отреагировать введением повторных ограничительных мер, которые не добавят позитива российской экономике. Несмотря на то что жёсткие меры, подобные тем, что работали в апреле — мае при первой волне заболеваний, не ожидаются, ограничения в деловой активности приведут к снижению и так довольно слабого потребительского спроса.

Но не стоит сбрасывать со счетов и санкционные угрозы в адрес России со стороны США и Евросоюза. Несмотря на то что в целом такие риски уже заложены в цену российской валюты, очередная порция заявлений о возможных объектах санкционного давления со стороны Запада способна добавить негатива российскому рублю. Шанс на подобную риторику может представиться уже во вторник, 29 сентября, когда состоятся дебаты кандидатов в президенты США демократа Джо Байдена и действующего лидера-республиканца Дональда Трампа. Байден, лидирующий в президентской гонке, известен своим негативным отношением к РФ, а «российская карта» вполне может быть разыграна против его республиканского оппонента.

Принимая всё это во внимание, можно ожидать дальнейшего ослабления рубля как минимум до отметки 80 рублей за американский доллар уже на этой неделе.

Давление на нефть

На этой неделе и до конца осени нефть будет находиться под давлением множества негативных факторов. Во-первых, в августовском отчёте ОПЕК по итогам года ожидается падение мирового спроса на чёрное золото на 9,06 млн баррелей в сутки, до 90,63 млн баррелей. Дополнительно усугубляют ситуацию признаки второй волны коронавируса и связанные с ней повторные ограничения.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

30 сентября выходят данные о деловой активности в производственном секторе Китая, крупнейшего импортёра нефти. Индекс PMI ожидается на уровне 51,2, отклонение в худшую сторону от прогноза может оказать давление на котировки. Вообще крупнейшие импортёры Азии сокращают импорт, а КНР сворачивает программу приобретения нефти в стратегический резерв. У побережья страны растут пробки из танкеров, которые ожидают разгрузки. Также 30 сентября выйдут свежие данные по запасам чёрного золота от Информационного агентства энергетики (EIA), согласно которым ожидается сокращение запасов на 2,325 млн баррелей, но фактический результат может быть хуже, напомнил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Илья Запорожский.

Помимо того, Ливия собирается повысить предложение на рынке. Ливийская National Oil сообщила, что на предстоящей неделе добыча нефти вырастет примерно до 260 тысяч баррелей в сутки. До этого производство в этой стране не превышало 100 тысяч баррелей день. Вслед за Ливией шаги по увеличению добычи могут сделать Иран и Венесуэла.

С учётом вышеуказанных факторов и угроз саудовского кронпринца Салмана «наказывать» спекулянтов за попытки негативного давления на нефтяные цены по котировкам Brent ожидается планомерное ослабление и нахождение в диапазоне $39–43 в октябре, а также торговый коридор $36,5–39 по WTI. Илья Запорожский эксперт Академии управления финансами и инвестициями эксперт Академии управления финансами и инвестициями

Уход из «тихой гавани»

Цены на золото завершили минувшую неделю падением на 4,5%, продлив коррекцию к волне роста, которая в начале августа подбросила котировки драгоценного металла к новому рекорду в истории на уровне в $2075 за унцию. От пиковых значений цена отошла на 10%, но всё ещё на 20% превышает значения на начало года. Во многом сохранение давления продавцов было обусловлено влиянием валютного фактора — против корзины валют доллар укрепился на 1,7%, что стало достаточным поводом для продолжения корректировки золота.

Gennadii Khameliyanin/Global Look Press

Именно с американской валютой связаны и дальнейшие краткосрочные перспективы жёлтого металла. Надежды на принятие третьего пакета поддержки экономики из-за разногласий между демократами и республиканцами померкли и могут оказаться нереализуемыми вплоть до проведения президентских выборов в ноябре, сообщил руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

Американский ЦБ занял выжидательную позицию, абстрагировавшись от политической борьбы, и дал, по сути, понять, что до декабря рынки не увидят новых стимулов. Инвесторы стали пересматривать ожидания в отношении потенциала ослабления доллара. Подлили масла в огонь признаки второй волны COVID-19, которая бросила тень на перспективы быстрого восстановления мировой экономики, что спровоцировало переток капитала в гособлигации США и, как следствие, укрепление доллара.

Однако среднесрочные перспективы золота от этого не становятся менее благоприятными. Поддержание ФРС ключевой ставки в ближайшие два года на околонулевом уровне из-за готовности американского ЦБ допустить выход инфляции выше целевого порога на продолжительный срок создало условия для отрицательных реальных процентных ставок. Это будет обуславливать интерес участников рынка к наращиванию доли золота в инвестиционных портфелях.

Восстановление спроса на золото может произойти в пятницу, 2 октября, вместе с отчётом по занятости в США. Только при наличии отсутствия снижения безработицы с текущего уровня в 8,4% и заметно худшем, чем прогноз в 875 тысяч, значении новых рабочих мест у доллара будут шансы продолжить своё наступление. Михаил Коган руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами

В случае фактических цифр на уровне или лучше ожиданий аппетиты к риску вновь возрастут, что приведёт к развороту доллара в сторону ослабления, а цен на золото — вверх. В среду, 30 сентября, выйдут данные по динамике рабочих мест в частном секторе от ADP, которые скорректируют ожидания на пятницу.

До этого у золота будет шанс изменить свою траекторию вместе с первыми телевизионными дебатами Трампа и Байдена. В случае успеха нынешнего главы Белого дома на рынках произойдёт «разрядка» с продажами доллара, что может стать спусковым крючком для покупок «вечной ценности». Ещё одно событие, которое может непосредственно сыграть на стороне основного драгметалла, — переговоры между ЕС и Великобританией по Brexit. На пятницу запланирована пресс-конференция, однако новости могут поступить раньше. Готовность переговорщиков не допустить срыв диалога ударит по доллару, противоположный сценарий вызовет активный спрос на золото в качестве страховки от геополитических рисков.

В отсутствие сигналов завершения коррекции котировок золота можно рекомендовать его ступенчатые покупки, отмечает эксперт. Стоит отслеживать новостной поток, который на текущей неделе обещает быть очень насыщенным, и смотреть за динамикой доллара, ставшего на текущем этапе основным фактором ценообразования.

В целом золото остаётся заслуживающим внимание активом, поскольку беспрецедентно мягкая монетарная политика ведущих центробанков изменится далеко не скоро, впереди — возможно, самые непредсказуемые по последствиям президентские выборы США, есть риски обострения торговых войн и геополитических конфликтов. Иными словами, причины для покупки драгметалла в ближайшее время едва ли исчезнут.