Экономист рассказал, как отразится на жизни россиян ослабление рубля

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Повышение курса евро не отразится на жизни россиян, так как экономика РФ зависит от цен на энергоносители. Такого мнения придерживается экономист Вячеслав Зайченко.

По словам эксперта, в повышении курса европейской валюты нет ничего неожиданного — это постоянное явление, которое происходит ежегодно. Зайченко отметил, что точно спрогнозировать, когда рубль снова укрепится, трудно, но переживать не стоит, потому что такие краткосрочные явления никак не отразятся на жизни россиян. Он добавил, что экономика РФ зависит исключительно от цен на энергоносители — основным индикатором рубля и его цены является котировка на фьючерсы на нефть марки Brent.

Это снижение, не падение, не надо путать. Просто техническое снижение перед рядом факторов. Это всегда происходит, из года в год. И в этом году перед четвёртым кварталом мы наблюдаем снижение Brent, — цитирует экономиста телеканал «360».

Он сообщил, что рубль реагирует к основным валютам — доллару и евро — и ослабевает, когда они растут. Зайченко полагает, что снижение российской национальной валюты может продлиться до конца сентября — середины октября. При этом сильное падение цены нефти Brent способно вызвать резкое ослабление рубля.

Но такой чёткой пропорции может и не произойти. Временные отрезки могут отредактироваться погодными какими-то условиями, сезонностью и спросом в четвёртом квартале с контрактами на следующий год. Поэтому рубль может и не упасть так значительно. Предпосылок для паники нет, — подчеркнул экономист.

При этом Зайченко отметил, что если у человека нет сбережений более 10 миллионов рублей, то ему не стоит переживать, так как изменений он не почувствует. Он добавил, что, например, продуктовая потребительская корзина реагирует, если высокая цена по отношению к евро и доллару держится больше месяца. На бизнесе ослабление рубля скажется только в том случае, если предприниматель ежемесячно закрывает свою валютную выручку — конвертирует её в рубли или покупает валюту за рубли.

Как писал NEWS.ru, курс евро на МосБирже 21 сентября преодолел отметку в 90 рублей. В то же время курс доллара поднялся выше 76 рублей. За европейскую валюту столько в последний раз давали 8 сентября, за американскую — 9 сентября. Кроме того, российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов. По состоянию на 10:00 индекс МосБиржи опустился на 0,19%, до 2946,18 пункта, а индекс РТС — на 0,27%, до 1225,32 пункта. К 10:13 индекс МосБиржи находился на отметке в 2937,16 пункта (-0,5%), а индекс РТС — на уровне 1221,3 пункта (-0,6%). Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть Brent на бирже ICE в Лондоне снижается на 1,34%, до $42,57 за баррель. Одновременно с этим нефть WTI дешевеет на 1,48%, до $40,5 за баррель.