Курс евро впервые с января 2016 года поднялся выше 93 рублей

https://static.news.ru/photo/cdb64b44-0225-11eb-ba22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

В ходе торгов на Московской Бирже курс евро впервые с января 2016 года превысил отметку в 93 рубля. К 10:14 мск европейская валюта стоила 93,04 рубля. На открытии торгов 29 сентября её курс был 92,51 руб.

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос по отношению к рублю на 0,22%, до отметки в 79,26 руб. В ходе торгов доллар поднялся до отметки в 80.

Как отмечает «Интерфакс», последний раз выше 93 рублей курс евро поднимался 21 января 2016 года.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что несмотря на нынешнюю волатильность курса рубля, российская валюта рано или поздно восстановит свои позиции, писал NEWS.ru.