Банк России понизил курс доллара Банк России снизил курс доллара до 91,64 рубля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центральный банк России на 9–11 декабря понизил курс доллара на 93 копейки, до 91,64 рубля, следует из данных на сайте регулятора. Также курс евро опустился на 97 копеек, до 98,8 рубля.

Изменения затронули и китайскую валюту. Юань снизился на 13 копеек, до 12,7 рубля.

Тем временем торги на МосБирже показали, что курс доллара на 16:40 по московскому времени составлял 91,48 рубля (-0,67%). Евро снизился на 1,05%, до 98,39 рубля, а юань — на 0,75%, до 12,7 рубля.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин сказал, что в настоящее время базовых оснований для укрепления рубля нет. При этом он отметил, что возврат доллара к 100 рублям до конца года также маловероятен. По мнению банкира, американская валюта будет «плавать» в районе 90+ рублей за единицу.

Он добавил, что недавнее укрепление курса произошло по нескольким причинам. В первую очередь это стало возможно благодаря росту ключевой ставки и административным мерам по продаже валюты экспортерами. Также глава ВТБ подчеркнул, что не видит угрозы дальнейшей девальвации, рубль должен найти свое равновесие.

До этого глава Сбербанка Герман Греф выразил схожее мнение. По его мнению, большого потенциала для укрепления рубля нет, но также нет никаких предпосылок для сильного снижения российской валюты.