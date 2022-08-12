Банк России отозвал лицензию у АО «Кросна-Банк»

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Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества «Кросна-Банк», сообщается на сайте регулятора. Сообщается, что банк нарушал федеральные законы и нормативные акты, регулирующие банковскую деятельность, а также допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Кредитная организация совершала операции (сделки), обеспечивающие искусственное поддержание величины капитала <...>. Кроме того, Кросна-Банк проводил подозрительные операции, направленные на вывод денежных средств за рубеж, — сказано в пресс-релизе.

В Кросна-Банк назначена временная администрация, выплатой страхового возмещения вкладчикам займётся Агентство по страхованию вкладов.

Ранее Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Консервативного коммерческого банка. Как сообщается, расчётный банк платёжной системы WebMoney нарушал требования законодательства, в том числе в области противодействия отмыванию доходов, и фактически не осуществлял традиционную банковскую деятельность.