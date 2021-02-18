Банк России может поднять ключевую ставку

https://static.news.ru/photo/899ec4f6-7280-11eb-b784-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор в 2021 году может поднять ключевую ставку, если экономика полностью восстановится. Также она считает, что возможности для дальнейшего смягчения политики пока нет.

Всё зависит от ситуации в экономике, мы будем смотреть. В принципе, не исключаем, но многое зависит от ситуации. Здесь нельзя предопределить, — сказала Набиуллина РИА Новости.

Она подчеркнула, что ставку нужно снижать, если в России будут наблюдаться дезинфляционные факторы, но в текущей ситуации таких рисков нет.

По её словам, регулятор рассматривает четыре сценария денежно-кредитной политики в стране. Один из них — дезинфляционный — именно в этом случае ставка пойдёт вниз. Набиуллина назвала его маловероятным.

В 2020 году Банк России в рамках борьбы с последствиями пандемии COVID-19 впервые довёл ставку до исторического минимума в 4,25% годовых. Но слабый рубль и оживление спроса после снятия части ограничений разогнали инфляцию, и в сентябре регулятор поставил цикл смягчения на паузу.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Центробанка рассказала, как сделать ипотеку в России доступной. По её мнению, в первую очередь нужно отказаться от льготной ипотеки, которая провоцирует рост цен на жильё.