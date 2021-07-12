Банк России анонсировал интервенции на валютном рынке

Банк России принял решение начать интервенции на валютном рынке и провести операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору. Как сообщается на сайте регулятора, ЦБ будет обеспечивать поддержание финансовой стабильности и непрерывности операционной деятельности финансовых организаций, задействовав все необходимые инструменты.

Банк России, финансовые организации имеют чёткие планы действия для любого сценария развития событий, — говорится в сообщении.

Ранее Московская Биржа сообщила о приостановке торгов на всех своих рынках на фоне объявления президентом России Владимиром Путиным военной спецоперации по защите Донбасса. Об аналогичном решении сообщила Санкт-Петербургская биржа.

Уточняется, что котировки рубля, акций и фьючерсов упёрлись в установленные биржей границы. Это произошло практически сразу же после открытия торгов. Таким образом, дальше вести торговлю не представляется возможным. Курс доллара подскочил до 84,075 рубля, евро — до 95,2425 рубля, индекс МосБиржи упал на 11,3%.