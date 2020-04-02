Bank of America ухудшил прогноз по спаду экономики РФ из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/86227292-74e7-11ea-9d88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Golovniov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В России на фоне распространения коронавируса в 2020 году экономисты Bank of America ожидают снижения ВВП на 5,6% вместо 1%, как прогнозировалось ранее. Об этом сказано в отчёте банка.

В восточноевропейских странах (России, Украине и других), экономики которых, по нашему мнению, находятся на пути к снижению на 5-6%, мы прогнозируем глубочайшую рецессию, — приводит РИА Новости данные отчёта.

Конкретно по России американские аналитики предрекают спад ВВП на на 5,6% против снижения на 1% ранее. При этом в 2021 году они, напротив, ожидают рост на 6,4%, тогда как в предыдущем прогнозе он был на уровне 4,1%.

Следующий год должен принести резкий отскок, но это произойдет если вирус удастся поставить под контроль к лету, и мы избежим масштабного экономического кризиса, — отметили в BofA.

При этом, согласно нынешнему прогнозу Минэкономразвития,рост ВВП РФ по итогам 2020 года составит 1,9%. Но данные эти ведомство предоставило в январе и они не включают текущую ситуацию на нефтяных рынках и эффекта от пандемии COVID-19. В Минэкономразвития пообещали, что до 9 апреля предоставят в правительство актуальный доклад по условиям социально-экономического развития экономики России на 2020-2022 годы.

Как писал NEWS.ru, ранее Всемирный банк снизил прогноз по росту ВВП Китая из-за коронавируса.