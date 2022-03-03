Байден сообщил о «шатающейся» в результате санкций экономике России

Американский президент Джо Байден в ходе обращения к Конгрессу США с ежегодным посланием заявил, что конфликт на Украине «сделает Россию слабее», а весь остальной мир сильнее. По его словам, которые приводит телеканал C-SPAN, экономика России «шатается», а российский рубль уже потерял 30% своей стоимости.

Мы закрываем России доступ к технологиям, лишая её экономической мощи и ослабляя её военный потенциал на годы, — подчеркнул Байден.

Глава США также заявил, что ответственность за конфликт и его последствия несёт президент России Владимир Путин. Он также подчеркнул, что войска США не участвуют и не будут участвовать в конфликте на Украине.

Ранее Байден заявил, что Министерство юстиции США создаст специальную группу для расследования деятельности российских олигархов. Он добавил, что Соединённые Штаты на примере европейских партнёров предпримут все усилия для конфискации имущества россиян, нажитое неправедным путём, уточнив, что речь идёт о «яхтах, роскошных квартирах и частных самолётах».

По словам президента США, из-за западных санкций российский фондовый рынок потерял 40% капитализации. Он также заверил американцев, что ограничительные меры и их последствия коснутся только экономики России.