Азербайджан выполнил сделку ОПЕК+ в мае более чем на 98%

https://static.news.ru/photo/780392e8-aa31-11ea-bcb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По итогам мая 2020 года Азербайджан выполнил сделку ОПЕК+ более чем на 98%. Добыча нефти в республике снизилась на 214,2 тыс. баррелей в сутки — до 557,2 тысяч.

В рамках сделки ОПЕК+ Азербайджан сократил добычу сырой нефти в мае. Таким образом, Азербайджан выполнил своё обязательство в мае более чем на 98%, — сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэнерго страны.

В ведомстве уточнили, что в апреле суточная добыча составляла 771,4 тыс. баррелей. В соответствии с новой декларацией о сотрудничестве Азербайджан должен сохранить суточное производство нефти на уровне 554 тыс. баррелей.

Как писал NEWS.ru, Багдад будет следовать соглашениям о сокращении добычи нефти в июне и июле 2020 года, сообщил министр нефти Ирака Ихсан Абд аль-Джаббар в телефонной беседе с министром энергетики Саудовской Аравии Абдель Азизом бен Салманом. По словам аль-Джаббара, Ирак намерен придерживаться соглашений ОПЕК+ и всех шагов, которые ведут к стабилизации мировых рынков, несмотря на вызовы, финансовые и экономические трудности.

Новые договорённости ОПЕК+ подразумевают сокращение добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки до августа, далее снижение уменьшится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года и до 5,8 миллиона — до конца апреля 2022 года.