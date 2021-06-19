Новые автомобили Lada резко подорожают

Президент АвтоВАЗа Николя Мор заявил, что в ближайшие пять лет компания представит новые модели автомобиля Lada стоимостью от 1 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
Речь идёт о новых моделях, в том числе о совершенно новом поколении внедорожника Nivа. Как уточняется, таким образом планируется
Lada будет не только достаточно доступным брендом для потребителей, но и брендом, который поставляет потребителям хорошие характеристики за соответствующие деньги, — пояснил Мор.
Также уточняется, что АвтоВАЗ проводит масштабную модернизацию производств и инжиниринговой базы.
Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ на два дня остановит выпуск нескольких моделей автомобилей. Причиной представители концерна назвали нехватку комплектующих.