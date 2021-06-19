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Экономика

Новые автомобили Lada резко подорожают

09:28, 21 июня 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент АвтоВАЗа Николя Мор заявил, что в ближайшие пять лет компания представит новые модели автомобиля Lada стоимостью от 1 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идёт о новых моделях, в том числе о совершенно новом поколении внедорожника Nivа. Как уточняется, таким образом планируется вывести бренд в более высокий ценовой сегмент. При этом недорогие модели Lada также останутся на рынке.

Lada будет не только достаточно доступным брендом для потребителей, но и брендом, который поставляет потребителям хорошие характеристики за соответствующие деньги, — пояснил Мор.

Также уточняется, что АвтоВАЗ проводит масштабную модернизацию производств и инжиниринговой базы.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ на два дня остановит выпуск нескольких моделей автомобилей. Причиной представители концерна назвали нехватку комплектующих.

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