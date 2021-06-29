Автоматическое списание долгов с бизнеса не отразится на качестве услуг

Вице-президент Союза добросовестных поставщиков Евгений Ландо рассказал, какие последствия может иметь реализация идеи об автоматическом списывании долгов с компаний — исполнителей госконтрактов по обязательным платежам.

В разговоре с NEWS.ru он заявил, что такая мера сможет существенно облегчить работу ФНС и ФССП, а также снизить расходы должников в части исполнительского сбора.

Думаю, что речь идёт о компаниях с небольшими налоговыми задолженностями, в таком случае очень разумно их списывать за счёт средств, выплачиваемых государственными заказчиками в ходе исполнения государственных контрактов, — отметил Ландо.

Эксперт также добавил, что качество оказываемых услуг при этом не должно снизиться, поскольку оно определяется техническим заданием и нормативными базами. Если качество оказываемых услуг или выполненных работ всё-таки упадёт, поставщик получит штрафы, а не исполнивших государственный контракт накажут внесением в Реестр недобросовестных поставщиков на два года.

Ландо также ответил исполнительному директору «Опоры России» Андрею Шубину, который заявил, что если и начинать автоматически взимать недоимки, то сначала стоит допустить должников к закупкам. По словам специалиста, сейчас до торгов не допускаются компании с недоимками по налогам и сборам в размере 25% от балансовой стоимости активов. Однако таких компаний не так уж и много, поэтому острой необходимости в предварительном допуске должников к закупкам нет.

Ранее сообщалось, что задолженности с компаний — исполнителей госконтрактов будут списываться сразу же после оплаты договоров.