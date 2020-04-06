Автоконцерны могут потерять более $100 млрд до конца апреля

https://static.news.ru/photo/567e2dd2-77ea-11ea-8b4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Простой на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) может лишить автоконцерны $100 млрд дохода до конца апреля 2020 года. Из них на европейский рынок придётся около $66 млрд, на Северную Америку — почти $52 млрд, считает владелец исследовательской компании AutoAnalysis Ян Генри.

Он добавил, что неделя кризиса обходится предприятиям примерно в $15,5 млрд ($8 млрд в Европе, $7,5 млрд в Северной Америке), пишет Financial Times. По его словам, стабилизация отрасли наступит не раньше мая 2020-го. Nissan, Ford и General Motors пока не уточняют сроки выхода из простоя.

Производители автомобилей временно отстранили от работы сотни тысяч сотрудников. Nissan перевёл шесть тысяч человек в Великобритании на программу, по которой Лондон профинансирует 80% зарплат.

Кроме того, автомобильные гиганты обратились к кредитным линиям. GM — в $16 млрд, Ford — $15,4 млрд, германский Daimler прибавил к имеющимся $12 млрд ещё $11 млрд.

Ранее NEWS.ru сообщал, что cпрос на автомобили в этом году будет на 15–25% ниже, чем в прошлом, а общий спад из-за санитарно-экономического кризиса может оказаться ещё экстремальнее.

В России зарегистрировано 6343 заболевших в 80 регионах. За последние сутки в стране подтверждено 954 случая коронавирусной инфекции. Умерли 45 человек, выздоровели 406. В мире насчитывается 1,2 млн инфицированных. Жертвами заболевания стали 66,4 тысячи человек, выздоровели около 263 тысяч.