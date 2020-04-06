Автоконцерны могут потерять более $100 млрд до конца апреля

Простой на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) может лишить автоконцерны $100 млрд дохода до конца апреля 2020 года. Из них на европейский рынок придётся около $66 млрд, на Северную Америку — почти $52 млрд, считает владелец исследовательской компании AutoAnalysis Ян Генри.
Он добавил, что неделя кризиса обходится предприятиям примерно в $15,5 млрд ($8 млрд в Европе, $7,5 млрд в Северной Америке),
Производители автомобилей временно отстранили от работы сотни тысяч сотрудников. Nissan перевёл шесть тысяч человек в Великобритании на программу, по которой Лондон профинансирует 80% зарплат.
Кроме того, автомобильные гиганты обратились к кредитным линиям. GM — в $16 млрд, Ford — $15,4 млрд, германский Daimler прибавил к имеющимся $12 млрд ещё $11 млрд.
Ранее NEWS.ru сообщал, что cпрос на автомобили в этом году будет на 15–25% ниже, чем в прошлом, а общий спад из-за санитарно-экономического кризиса может оказаться ещё экстремальнее.
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