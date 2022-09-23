«Ъ»: авиация может потерять важных специалистов из-за мобилизации

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники российских авиакомпаний, включая «Аэрофлот», стали массово получать повестки в военкомат в течение суток после объявления частичной мобилизации. Большинство пилотов в компаниях — офицеры запаса, которые прошли обучение на военных кафедрах летных училищ, или рядовые, прошедшие срочную службу в армии, пишет «Коммерсант».

Численность потенциальных призывников оценивается больше чем в половину штата, утверждает издание со ссылкой на осведомленный источник. Их работодатели активно работают над составлением списков на бронь, но пока юристы компаний не знают, куда отправлять документы: в Минтранс, Минобороны или местным властям.

Освобождение от призыва критично не только для пилотов и диспетчеров, но и для технических, коммерческих, IT-специалистов, так как без них полеты могут просто остановиться. Штатная численность указанных специалистов гораздо меньше и уход даже нескольких человек может серьезно парализовать работу.

Логичным выходом из ситуации, считают собеседники газеты, стал бы централизованный запрос Минтранса в Минобороны с предложением включить гражданскую авиацию в перечень отраслей, которым предоставляется отсрочка от призыва по мобилизации. Сейчас под нее попадает только оборонно-промышленный комплекс.

Ранее представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России Владимир Цимлянский назвал категории граждан, которые не подлежат призыву в рамках частичной мобилизации для участия в спецоперации на Украине. В их числе работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, временно негодные к военной службе по состоянию здоровья и ряд других.