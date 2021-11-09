Аналитики рассказали о новых рекордах по выдаче ипотеки

С начала 2021 года российские банки выдали населению ипотечные кредиты на сумму 4,59 трлн рублей, следует из статистики Frank RG по итогам октября. Это больше, чем за весь прошлый год, который стал рекордным для российского рынка ипотеки. Тогда объём ссуд на покупку жилья достиг 4,49 трлн рублей, пишет РБК.

Уточняется , что количество заключённых договоров пока уступает показателям 2020 года: с начала года банки подписали с ипотечными заёмщиками 1,56 млн договоров против 1,8 млн сделок за весь прошлый год. Ускоренному росту объёмов кредитования способствовало и увеличение среднего чека по ипотеке до 3,14 млн рублей, что на 14,6% больше январского уровня.

Как отмечает старший директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин, несмотря на изменение программы льготного жилищного кредитования и рост ипотечных ставок, спрос на такие ссуды остаётся значительным. По его словам, это объясняется действием других льготных программ, включая семейную ипотеку, и общим приемлемым уровнем ставок. Однако в 2022 году эта тенденция не сохранится из-за резкого роста цен на недвижимость и дальнейшего роста ставок и цен.

Ранее сообщалось, что россияне переключились на семейную ипотеку, чтобы рефинансировать в рамках программы уже имеющиеся кредиты. Пока эксперты отмечают, что это может благоприятно сказаться на развитии строительства, однако повышенная доля рефинансирования может свидетельствовать о том, что программа исчерпывает себя как стимул для строительства.