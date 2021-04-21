Аналитики назвали стоимость трассы Москва — Екатеринбург

https://static.news.ru/photo/a93edc8c-a2f1-11eb-9c89-96000091f725_660.jpg Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Стоимость трассы от Москвы до Екатеринбурга может превысить 1,2 трлн рублей. Такого мнения придерживаются эксперты в сфере дорожного строительства.

В прошлом году стоимость оценки трассы от Москвы до Казани превышала 650 млрд рублей, это 794 км полотна. Трасса до Екатеринбурга должна обойтись в ещё большую сумму, приводит мнение специалиста газета «Известия».

Высокая стоимость трассы объясняется большой ценой стройматериалов и работ подрядчика. Другой эксперт в сфере строительства дорог считает, что 800 км полотна от Казани до Екатеринбурга может стоить от 690 млрд до 850 млрд рублей. И тогда весь проект оценивается в 1,5 трлн рублей.

С появлением новой трассы время в пути от Казани до Екатеринбурга сократится с 14 до 7 часов, то есть в два раза. Это также повысит транспортную доступность туристических объектов.

Как сообщалось ранее, скоростное шоссе Москва — Казань необходимо продлить до Екатеринбурга и завершить за три года, рассказал президент РФ Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию. Он добавил, что деньги на строительство, как и на сооружение других опорных магистралей, выделят из Фонда национального благосостояния (ФНБ).