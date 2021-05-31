Аналитики ЦБ назвали регионы, где проще всего накопить на квартиру

https://static.news.ru/photo/9bf474c4-c286-11eb-becb-96000091f725_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Специалисты Аналитического кредитного рейтингового агентства назвали регионы, где можно быстро накопить на квартиру. В лидерах оказался Ненецкий автономный округ, на третьем месте — ХМАО, пишет «РГ».

Как посчитали аналитики, до пандемии условный россиянин со среднедушевым доходом мог бы накопить на условную квартиру за восемь лет. Но сейчас ситуация изменилась в худшую сторону, срок увеличился на год.

По итогам 2020 года, проще всего купить квартиру оказалось в Ненецком АО и Магаданской области, где людям потребуется на это всего три года, приходят к выводу эксперты. В ХМАО на покупку новой квартиры уйдёт пять лет. Последнее место в рейтинге занимает Республика Тыва, где на приобретение своего жилья понадобится копить деньги 67 лет.

Как сообщалось ранее, чтобы избежать обмана при покупке ипотечной квартиры, следует перед сделкой выбирать аккредитованную банком компанию для оценки недвижимости. Об этом рассказал руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников.