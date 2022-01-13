Аналитик усомнился в прогнозе Чубайса для РФ по рынку водорода к 2030 году

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов усомнился, что доходы России от продажи водорода на мировом рынке к 2030 году достигнут $40 млрд. Такое предположение в ходе Гайдаровского форума высказал спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями Анатолий Чубайс. Фролов считает, что среди европейских энергетических компаний нет консенсуса по этому виду топлива. Немцы выступают за строительство завода по производству водорода из метана на месте выхода «Северного потока — 2», но неизвестно будет ли это реализовано, добавил эксперт.

Хоть одно предсказание господина Чубайса хоть когда-нибудь сбывалось, начиная с двух «Волг» на человека? Следует задаться вопросом, почему новое предсказание Чубайса должно оказаться более близким к реальности, чем все предыдущие? — сказал Фролов.

Он считает, что Чубайс привык пересказывать наиболее актуальные в странах Европы и США темы из областей, которыми сам занимается. Фролов подчеркнул, что ряд немецких компаний выступают за строительство завода по производству водорода, но в ЕС нет могут прийти к какому-то решению по этому виду топлива. Его производство требует изменения существующей инфраструктуры, а также решения фундаментальных вопросов в области водородной энергетики, которое предлагает ЕС на целевом рынке для использования российских энергоносителей.

Ряд немецких компаний выступает за строительство на месте выхода «Северного потока — 2» завода, на котором будут из метана производить водород с помощью пиролиза. Это вполне разумно, интересно и главное энергоэффективно, и вот так как речь идёт про сотни миллиардов долларов, то я бы не загадывал насчёт 2030 года, в отличие от Анатолия Борисовича, — отметил эксперт.

Ранее Чубайс заявил, что Россия обладает «фантастическим преимуществом», которое позволит к 2030 году выйти на объём продаж от шести до 10 млн тонн водорода на мировом рынке, что составит до $40 млрд дохода.