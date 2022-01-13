Чубайс сообщил о «преимуществе» России на рынке водорода к 2030 году

Доходы России от продажи на мировом рынке водорода к 2030 году могут достичь $40 млрд, сообщил в ходе Гайдаровского форума спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями Анатолий Чубайс. По его словам, которые приводит ТАСС, энергетический переход потребует масштабных преобразований в экономике России, и в ходе него может возникнуть до 10 новых отраслей, одной из которых станет использование водорода как нового вида топлива.

У России есть фантастическое преимущество. Я считаю, что к 2030 году Россия может выйти на объём продаж от шести до 10 млн тонн водорода на мировом рынке. Это до $40 млрд, — сказал Чубайс.

Ранее Чубайс предположил, что энергетический переход, который происходит на планете, является своего рода информационной революцией XX века и лет через 20 страна, которая отвергнет участие в нём, будет схожа со страной без Интернета. В то же время в конце октября спецпредставитель президента заявил, что энергетический кризис, наблюдаемый как в Европе, так и по всему миру, возник по причине глобального энергоперехода. По его словам, причинами кризиса являются ошибки с запасами газа в подземных хранилищах, ошибки, связанные с природными эффектами, в том числе низким уровнем ветра на Северном море, и недостатки в выработке электроэнергии.

Однако он считает, что все эти причины не дают возможности сделать правильные выводы, а выводы, которые делаются, являются «идиотскими»: энергокризис затронул не только Европу, но и Ливан, где в октябре электроснабжение останавливалось на двое суток, а также Китай, где в большинстве провинций, по словам спецпредставителя президента, вводят массовое отключение электроэнергии, и Бразилию с Индией.