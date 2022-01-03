Чубайс сравнил энергопереход с информационной революцией XX века

Энергетический переход, который происходит на планете, является своего рода информационной революцией XX века, написал в Facebook специальный представитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс. Так он прокомментировал в социальной сети книгу сооснователя Microsoft Билла Гейтса «Как нам избежать климатической катастрофы».

Здесь нет никакого стремления просто к модной теме, и было бы смешно подозревать Гейтса в стремлении к хайпу. Для меня разворачивающаяся промышленная революция <...> сопоставима в новейшей истории, пожалуй, только с информационной революцией, которую мы пережили. Думаю, что лет через 20 страна, которая отвергнет этот вызов, выглядеть будет примерно так, как сейчас выглядела бы страна без Интернета, — считает Чубайс.

В конце октября Чубайс заявил, что энергетический кризис, наблюдаемый как в Европе, так и по всему миру, возник по причине глобального энергоперехода. По его словам, причинами кризиса являются ошибки с запасами газа в подземных хранилищах, ошибки, связанные с природными эффектами, в том числе низким уровнем ветра на Северном море, и недостатки в выработке электроэнергии.

Однако он считает, что все эти причины не дают возможности сделать правильные выводы, а выводы, которые делаются, являются «идиотскими».

Чубайс подчеркнул, что энергокризис затронул не только Европу. В пример он привёл Ливан, где в октябре электроснабжение останавливалось на двое суток, а также Китай, где в большинстве провинций, по словам спецпредставителя президента, вводят массовое отключение электроэнергии и потребителей, и Бразилию с Индией.