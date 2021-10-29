Чубайс назвал причину энергетического кризиса в мире

Энергетический кризис, наблюдаемый как в Европе, так и по всему миру, возник по причине глобального энергоперехода. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями Анатолий Чубайс.

Действительно, кризис имеет место быть. Действительно, в его причинах — ошибки с запасами газа в подземных хранилищах, ошибки, связанные с природными эффектами, в том числе низким уровнем ветра на Северном море, и недостатки в выработке электроэнергии, и всё то, что нам по телевизору рассказывают, — заявил Чубайс.

Однако он считает, что все эти причины не дают возможности сделать правильные выводы, а выводы, которые делаются, являются «идиотскими».

Чубайс подчеркнул, что энергокризис затронул не только Европу. В пример он привёл Ливан, где в октябре электроснабжение останавливалось на двое суток, а также Китай, где в большинстве провинций, по словам спецпредставителя президента, вводят массовое отключение электроэнергии и потребителей, и Бразилию с Индией.

То, что имеет место быть сегодня, — это мировой энергетический кризис, — заявил Чубайс.

Точку зрения о том, что к кризису привели ошибки в расчётах объёмов запаса газа в ПХГ он назвал «взглядом 3 „б“ класса на проблему». По словам Чубайса, то, с чем столкнулись сегодня в мире, — одно из первых проявлений глобального энергоперехода.

Чубайс указал на то, что в Европе кризис проявляется в резком росте цен на газ. Из этого, по мнению эксперта, ЕС делает вывод, что если газ создаёт такую проблему, от него надо отказываться и увеличивать долю возобновляемых источников энергии.

Для России это ничего хорошего не означает, сказал Чубайс: темпы снижения российского углеводородного экспорта окажутся выше, чем ожидалось ранее.



Минувшим летом цены на уголь в Европе выросли до рекордных значений и к началу октября составляли $399 за тонну. Также выросли биржевые цены на газ, достигнув рекордной отметки $1900 за тысячу кубометров на фоне дефицита топлива в европейских хранилищах.



Ранее Анатолий Чубайс назвал условия достижения Россией углеродной нейтральности. Россия для этого к 2060 году должна реструктуризировать все отрасли экономики и пересмотреть ряд направлений внутренней политики.