Аналитик сообщил о возможном укреплении рубля в ближайшее время

https://static.news.ru/photo/6e3fa840-daca-11ea-b8f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский сообщил, что рубль может начать укрепляться в ближайшее время, хотя бы в рамках коррекции.

Он отметил, что укрепление российской национальной валюты зависит от нескольких факторов.

Если на этой неделе вопрос, обсуждаемый в Конгрессе США по новым мерам стимулирования американской экономики, не решится, то его рассмотрение наверняка перенесётся на следующую неделю. По крайней мере, это событие будет в фокусе внимания инвесторов, — привели слова Ивана Капустянского в «Российской газете».

Он добавил, что решение США о введении новых мер поддержки окажет положительное влияние на мировые финансовые рынки, в том числе и на российский рубль. Кроме того, может быть повышенная волатильность на нефтяном рынке в связи с предстоящим заседанием ОПЕК+, что может напрямую повлиять на рубль.

Аналитик также сообщил, что сейчас не лучшее время вкладываться в золото, лучше дождаться снижения в цене драгоценного металла.

Высок риск того, что в ближайшее время может начаться сильная коррекция цены. Более того, в долгосрочной перспективе стоимость золота после завершения волны роста начнёт активно снижаться, — процитировали Ивана Капустянского в «Российской газете».

Однако, если есть необходимость вложить деньги в золото, то лучшим вариантом будет покупка фьючерсов, уточнил эксперт.

Как писал NEWS.ru ранее, иностранные инвесторы находят привлекательными российские облигации и активно вкладываются в них. Они отмечают высокую доходность российских облигаций и положительно оценивают экономическую политику России.