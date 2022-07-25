Аналитик рассказал, что станет с ценами после снижения ключевой ставки Аналитик Кочетков: при дальнейшем снижении ключевой ставки инфляция будет ускоряться

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решение Центробанка о снижении ключевой ставки до 8% стало неожиданным для рынка, поскольку игроки ожидали более мягких действий российского регулятора. Об этом рассказал агентству ПРАЙМ ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. По его словам, поводом для такого решения послужили значительные дефляционные тенденции. По словам специалиста, цены стали снижаться быстрее, чем того ожидалось.

Инфляция по итогам мая составила 17,1 процента, в июне снизилась до 15,9 процента, а к 15 июня уже была на уровне 15,5 процента за год. Соответственно, Банк России решил, что цены снижаются быстрее, чем это прогнозировалось ранее, — пояснил Кочетков.

При этом и после снижения ставки, по словам аналитика, цены производителей продолжили снижаться. Это даёт основания для аналогичных процессов в рознице. Если учесть, что прогноз ставки на конец 2022 года снижен до 7,4-8%, потенциал её снижения практически исчерпан. Если делать это слишком резко, инфляция может ускориться, предупредил Кочетков.

22 июля, Банк России снизил ключевую ставку сразу на полтора процентных пункта, до уровня 8% годовых. Регулятор объяснил это решение тем, что темпы прироста потребительских цен остаются низкими, что замедляет годовую инфляцию, а инфляционные ожидания людей и бизнеса заметно уменьшились, достигнув уровней весны 2021 года.