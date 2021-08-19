Аналитик раскрыл главную причину резкого спада на рынке арендного жилья

Распространение коронавирусной пандемии привело к резкому спаду на рынке столичного арендного жилья. Если темпы заболеваемости сохранятся в стране на текущем уровне, то спрос на такое жильё может просесть ещё сильнее, сообщил NEWS.ru ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

По его словам, в настоящее время арендодатели и их клиенты и так связаны очень жёсткими условиями договоров. Если же российские власти возложат всю ответственность за поведение арендаторов на хозяев квартир, то это приведёт к дополнительным рискам для арендодателей.

Рынок арендного жилья сейчас и так связан очень широким спектром потенциальных рисков. На квартиры устанавливаются электронные замки, видеонаблюдение — если арендатор испортит дорогостоящее имущество, он заплатит за этот ущерб по условиям договора. Поэтому возложение всей ответственности за поведение съёмщиков на самих владельцев квартир приведёт к охлаждению предложения на рынке арендного жилья Москвы, — подчеркнул он.

В то же время Ракута положительно оценил инициативу российских властей по регистрации арендного бизнеса в качестве индивидуального предпринимательства (ИП). По его мнению, в настоящее время все игроки арендного рынка, включая застройщиков, заинтересованы в «обелении» всей отрасли недвижимости, однако это решение также может привести к риску дополнительной нагрузки на собственников жилья.

Обязанность по ИП станет дополнительным бременем для арендодателей. Регистрация собственников жилья в качестве самозанятых, а также выделение им определённых льгот помогли бы сократить их налоговую нагрузку. Рынок сейчас и так просел из-за коронавирусной пандемии (отсутствие необходимости жить в центре города в связи с местом работы, дистанционный формат и т. д.), более же жёсткое регулирование деловых отношений между собственниками и съёмщиками только сократит уровень предложения, — отметил эксперт.

Он также добавил, что согласно действующим условиям, обязательной регистрации подлежат лишь долгосрочные арендные договоры, в то время как краткосрочные (до 11 месяцев) можно оформлять неофициально. По словам Ракуты, восстановление докризисных показателей арендной доходности следует ожидать с окончанием коронавирусной пандемии. Вряд ли это произойдёт до конца текущего года, предположил аналитик.

Ранее российским арендодателям предрекли серьёзные проблемы из-за намерения российских властей возложить на хозяев квартир ответственность за поведение арендаторов. При таком раскладе вложение денежных средств в покупку жилья для сдачи в аренду с большой долей вероятности может стать нецелесообразным.